Роскомнадзор передал в суд протокол в отношении «Яндекс. Еды» за утечку данных
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Роскомнадзор передал в суд административный протокол в отношении сервиса «Яндекс. Еда», причиной стала утечка персональных данных курьеров. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса», — сообщили в Роскомнадзоре. Составленный протокол предполагает штраф до 100 тысяч рублей.
Утечка данных курьеров произошла в начале марта, тогда же была зафиксирована утечка данных о заказах клиентов сервиса.
В Роскомнадзоре напоминают, что в России ранее был создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, его специалисты бесплатно проводят консультации с теми, кто столкнулся с незаконным использованием персональных данных, в том числе предоставляют помощь в суде. По данным ведомства, с начала года в центр обратились 685 человек. «Больше половины заявок касалось обработки личной информации без согласия человека, в 14% случаев люди пострадали от мошеннических действий с использованием их ПД, в 8% инцидентов — с их неправомерным использованием в рекламных целях», — сообщили в ведомстве.
«Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса», — сообщили в Роскомнадзоре. Составленный протокол предполагает штраф до 100 тысяч рублей.
Утечка данных курьеров произошла в начале марта, тогда же была зафиксирована утечка данных о заказах клиентов сервиса.
В Роскомнадзоре напоминают, что в России ранее был создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, его специалисты бесплатно проводят консультации с теми, кто столкнулся с незаконным использованием персональных данных, в том числе предоставляют помощь в суде. По данным ведомства, с начала года в центр обратились 685 человек. «Больше половины заявок касалось обработки личной информации без согласия человека, в 14% случаев люди пострадали от мошеннических действий с использованием их ПД, в 8% инцидентов — с их неправомерным использованием в рекламных целях», — сообщили в ведомстве.
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