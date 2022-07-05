Журналист Дудь* оштрафован на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

13.48 Вторник, 12 июля 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Журналист Юрий Дудь* признан виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Из карточки дела на портале мировых судей Москвы следует, что он обвинен по ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета). Журналиста оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в телеграм-канале отметила, что журналист был оштрафован «за видеоинтервью с открытым геем-акционистом Ф.Павловым-Андреевичем». По ее информации, сотрудники полиции получили «положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"».

* Внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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