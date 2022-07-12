Власти Хабаровского края просят ввести ЧС федерального значения из-за лесных пожаров

11.57 Вторник, 12 июля 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что региональные власти просят ввести на территории региона ЧС федерального значения из-за лесных пожаров.

«Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел. Поэтому принято решение обратиться в Рослесхоз с просьбой ввести на территории региона ЧС федерального значения», — сообщил глава региона в телеграм-канале. По словам Дегтярева, ситуация требует «молниеносного реагирования» всех служб даже на незначительное ухудшение обстановки.

Режим ЧС регионального уровня в Хабаровском крае был введен 7 июля.

По оперативным данным Авиалесоохраны на 12 июля, в 18 регионах продолжается тушение 97 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 19 696 га. Режим ЧС введен в 4 субъектах, особый противопожарный режим установлен в 57 субъектах.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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