Российские банки начали закупать китайские банкоматы взамен американских
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Банки в России начали закупать банкоматы производства КНР после того, как американские компании отказались от поставок и обслуживания АТМ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей нескольких кредитных организаций.
По данным издания, в «Ак Барс Банке» уже начали закупать китайские банкоматы. В ВТБ, УБРиР и «Зените» такую возможность «рассматривают». В «Почта Банке» сообщили, что уже имеют в сети банкоматы производства КНР.
По словам представителей банков, речь может идти о покупках не только китайских, но и корейских устройств.
Издание уточняет, что как на мировом, так и на российском рынке банкоматов лидировали две американские компании Diebold Nixdorf и NCR. Их доля на рынке была около 60–70%, но минувшей весной эти компании приостановили работу в России.
Эксперты утверждают, что китайские банкоматы дешевле американских, но при этом «функционально практически не отличаются». В России также есть попытки создать отечественные устройства, но их полномасштабный запуск на рынок потребует больших финансовых вложений и времени, полагают эксперты.
По данным издания, в «Ак Барс Банке» уже начали закупать китайские банкоматы. В ВТБ, УБРиР и «Зените» такую возможность «рассматривают». В «Почта Банке» сообщили, что уже имеют в сети банкоматы производства КНР.
По словам представителей банков, речь может идти о покупках не только китайских, но и корейских устройств.
Издание уточняет, что как на мировом, так и на российском рынке банкоматов лидировали две американские компании Diebold Nixdorf и NCR. Их доля на рынке была около 60–70%, но минувшей весной эти компании приостановили работу в России.
Эксперты утверждают, что китайские банкоматы дешевле американских, но при этом «функционально практически не отличаются». В России также есть попытки создать отечественные устройства, но их полномасштабный запуск на рынок потребует больших финансовых вложений и времени, полагают эксперты.
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