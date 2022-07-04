Мишустин заявил, что правительство работает над федеральным реестром долгостроев
Россия и мир
Фото: Антон Каптелов/Вечерние ведомости
В России появится федеральный реестр долгостроев, над его созданием работает правительство.
Реестр позволит «усилить координацию и ускорить процесс введения объектов в эксплуатацию», сообщает пресс-служба кабмина.
«Каждый из них [долгостроев — прим. ред.] требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры, тех, которые ждут люди», — отметил глава кабмина Михаил Мишустин.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что правительством утверждена «дорожная карта» по ликвидации долгостроев. «Сформирован перечень почти 2,5 тыс. объектов с высокой степенью готовности. Они будут достроены в приоритетном порядке с привлечением федеральных средств и вложений крупных госкомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Реестр позволит «усилить координацию и ускорить процесс введения объектов в эксплуатацию», сообщает пресс-служба кабмина.
«Каждый из них [долгостроев — прим. ред.] требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры, тех, которые ждут люди», — отметил глава кабмина Михаил Мишустин.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что правительством утверждена «дорожная карта» по ликвидации долгостроев. «Сформирован перечень почти 2,5 тыс. объектов с высокой степенью готовности. Они будут достроены в приоритетном порядке с привлечением федеральных средств и вложений крупных госкомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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