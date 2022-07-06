Шведская компания Electrolux Professional прекращает работу в России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Шведская компания Electrolux Professional, производящая электротехнику, сообщила о прекращении работы в России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на решение компании.
В компании заявили, что «продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно». По данным издания, компания продаст российский бизнес топ-менеджменту местного подразделения.
Штаб-квартира Electrolux расположена в Стокгольме. Подразделения компании, которая считается одним из ведущих мировых производителей бытовой и профессиональной техники, расположены в 60 странах.
В компании заявили, что «продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно». По данным издания, компания продаст российский бизнес топ-менеджменту местного подразделения.
Штаб-квартира Electrolux расположена в Стокгольме. Подразделения компании, которая считается одним из ведущих мировых производителей бытовой и профессиональной техники, расположены в 60 странах.
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