Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Разговоры о возможности начала ядерной [Роскомнадзор] неприемлемы, Россия рассматривает ядерное оружие только в качестве фактора сдерживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Матвиенко.«Я считаю, недопустимо вообще говорить о возможности ядерной [Роскомнадзор]. Любой здравомыслящий человек, тем более политик и государственный деятель, понимает, что ядерная [Роскомнадзор] <…> это вообще конец человеческой цивилизации. Это даже обсуждать нельзя. Это даже в самом кошмарном сне нельзя представить», - сказала спикер СФ на пресс-конференции по результатам весенней сессии.ёОна также добавила, что «Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания. У нас чётко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено. И только в ответ <...> на ядерное нападение».По словам Матвиенко, принимая во внимание заявления политиков о ядерной [Роскомнадзор], а также учитывая некоторые другие угрозы, президент РФ Владимир Путин дал поручение поддерживать боеготовность сил стратегического сдерживания, в том числе ядерных.Спикер СФ полагает, что сейчас не приходится рассчитывать на мудрость многих современных политиков в вопросе применения ядерного оружия, «поэтому <…> лучшей гарантией того, что это не произойдёт, является укрепление оборонного щита России». «Конечно, серьёзный фактор сдерживания - то суперсовременное вооружение, которое есть у нашей армии <…>. Поэтому и дальше будем уделять внимание усилению нашей обороноспособности», - подчеркнула Матвиенко.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никому не угрожает ядерным оружием. При этом он добавил, что все должны знать, что именно страна будет применять для защиты суверенитета. Отвечая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на вопрос, имеют ли под собой почву высказывания представителей западных стран об угрозе ядерной [Роскомнадзор] и Третьей мировой [Роскомнадзор], Путин подчеркнул, что в Москве «слышат риторику подобного рода».