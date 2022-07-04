Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не оставит свой пост, но СМИ прогнозируют его отставку в ближайшее время

14.31 Четверг, 7 июля 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с членами своего кабинета на Даунинг-стрит, которые призывали его подать в отставку из-за нового скандала и поочерёдных отставок членов правительства, и заявил, что не покинет свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой британские СМИ.

При этом некоторые британские СМИ пишут, что Джносон уйдет в самое ближайшее время, а другие указывают, что до октября он пробудет на своем посту – до следующих выборов.

Ранее глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захав призывали Джонсона «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме большинство членов парламентской партии консерваторов выступят против него.

Джонсон отметил, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. По его заявлению, «страна сталкивается с исключительно важными проблемами», и в такое время было бы опрометчиво менять руководителей правящей партии. Как считает Джонсон, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.

Джонсон считает, что министры должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» этим летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и оппозиционным давлением, которое будет добиваться быстрейшего проведения парламентских выборов.

В ближайшие дни от членов кабмина, выступающих против Джонсона, можно ожидать отставки. Свой пост уже покинул британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Кроме того, посты оставили сразу два новых министра Великобритании - образования и финансов - на следующий день после назначения Борисом Джонсоном.

Всего в отставку подали уже 53 сотрудника британского правительства из-за скандала с премьер-министром Великобритании и пьяных домогательств его протеже, бывшего заместителя главы МИДа Криса Пинчера. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

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Анастасия Таначева © Вечерние ведомости
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