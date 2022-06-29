МВД разработало критерии по выявлению планирующих нападения на школы учеников

Александр Григорян © Вечерние ведомости

Представительница МВД РФ Мария Кольцова на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре рассказала, что ведомство создало пособия для преподавателей и администрации учебных заведений, с помощью которых можно будет легче распознать ученика, который планирует нападение на школу. Об этом сообщили РИА Новости.Такие планы, чаще всего, появляются у детей, затаивших обиду на педагога либо попавших в конфликтную ситуацию с кем-то, считают в МВД. Мария Кольцова уточнила, что критерии были подобраны не без помощи научного сообщества, в частности представителей МГУ имени Ломоносова и Следственного комитета.Представительница МВД отметила, что полиция активно работает со стоящими на учете несовершеннолетними. Сотрудники фиксируют отклонения, которые они у них находят. Она добавила, что на учёте состоит 109 тысяч несовершеннолетних, 70 процентов из которых это ученики.