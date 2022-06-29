Дмитрий Песков: «Отношения России и Казахстана остаются дружественными»

16.57 Среда, 6 июля 2022
Россия и мир
Отношения России и Казахстана остаются дружественными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти Казахстана пока не принимали решений о поддержке санкций.

Песков отметил, что правительства двух стран постоянно общаются и надеются расширить взаимодействие, минимизируя последствия санкций, и реагируя «на те вызовы, которые приходят из-за рубежа».

В апреле Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Казахстана, заявил, что Казахстан не имеет планов, чтобы присоединяться к экономическим санкциям против России. Он также подчеркнул, что в Нур-Султане придерживаются «духа партнерства» в отношениях с Россией.

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Александр Григорян © Вечерние ведомости
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