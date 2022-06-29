Дмитрий Песков: «Отношения России и Казахстана остаются дружественными»

Александр Григорян © Вечерние ведомости

Отношения России и Казахстана остаются дружественными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти Казахстана пока не принимали решений о поддержке санкций.Песков отметил, что правительства двух стран постоянно общаются и надеются расширить взаимодействие, минимизируя последствия санкций, и реагируя «на те вызовы, которые приходят из-за рубежа».В апреле Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Казахстана, заявил, что Казахстан не имеет планов, чтобы присоединяться к экономическим санкциям против России. Он также подчеркнул, что в Нур-Султане придерживаются «духа партнерства» в отношениях с Россией.