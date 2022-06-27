Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили об отставке из-за недоверия к Борису Джонсону

«Если бы я мог вернуть время назад, я бы пересмотрел это [назначение] и признал бы, что он [Пинчер] не собирается извлекать уроки и меняться. Я сожалею о произошедшем», - сказал он.



Александр Григорян © Вечерние ведомости

Министр финансов Риши Сунок и глава Минздрава Саджид Джавид объявили об отставке из-за недоверия к Борису Джонсону из-за произошедшего скандала. Оба министра сказали, что не могут быть членами правительства по этическим соображениям.Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда появилась информация, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил дебош и, будучи пьяным, приставал к двум мужчинам. В последствии политик признался в содеянном и ушёл со своей должности. При этом стало известно, что когда Джонсон назначал Пинчера на высокие партийные и правительственные места, он знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в парламенте.Джонсон дал интервью телеканалу «Sky News», где извинился за назначения Пинчера.