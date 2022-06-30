Правительство отказалось от дополнительной помощи операторам связи во время санкций
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правительство РФ не будет предоставлять поддержку операторам связи, так как считает, что санкции не сильно их задели, как сообщает «Коммерсантъ».
Операторы все ещё надеются, что помощь отрасли будет оказана. Аналитики при этом считают, что сфера связи в России «оказалась устойчивее, чем другие». Но проблемы начнутся, когда будет нужно закупать новое оборудование по подорожавшим ценам.
Влияние санкций на операторов связи только начинается. Результат можно будет увидеть через год, предполагают специалисты. Главный вопросом для компаний это закупка оборудования, так как его не хватает и оно выросло в цене. Льготное кредитование и понижение налоговой нагрузки могли бы решить эту проблему.
Действия по поддержке отрасли нужны для того, чтобы обеспечить ей долгосрочное развитие. Без помощи сфере связи, как считают её представители, можно будет ожидать ухудшение качества и рост стоимости тарифов.
Операторы все ещё надеются, что помощь отрасли будет оказана. Аналитики при этом считают, что сфера связи в России «оказалась устойчивее, чем другие». Но проблемы начнутся, когда будет нужно закупать новое оборудование по подорожавшим ценам.
Влияние санкций на операторов связи только начинается. Результат можно будет увидеть через год, предполагают специалисты. Главный вопросом для компаний это закупка оборудования, так как его не хватает и оно выросло в цене. Льготное кредитование и понижение налоговой нагрузки могли бы решить эту проблему.
Действия по поддержке отрасли нужны для того, чтобы обеспечить ей долгосрочное развитие. Без помощи сфере связи, как считают её представители, можно будет ожидать ухудшение качества и рост стоимости тарифов.
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