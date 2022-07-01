В МВД сообщили о задержании трёх генералов МВД по обвинению в злоупотреблении полномочиями

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По обвинению в злоупотреблении полномочиями задержали начальника УГИБДД главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова и его бывшего заместителя Ивана Абакумова, сообщает МВД России.По тому же обвинению задержан Сергей Умнов, генерал-лейтенант помощник главы МВД России. По словам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, он находится в московском изоляторе на Петровке.В доме и в кабинете Умнова прошли обыски. Они связаны с расследованием дела по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), которое возбудили в июне 2020 года, как заявляют в МВД России.Как сообщил «Коммерсантъ», центральный аппарат СК начал расследование по делу трёх генералов МВД. Как пишет издание, «якобы именно они настойчиво рекомендовали местным коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям».