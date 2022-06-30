После видеообращения жителей Орска к Путину из-за протеста против строительства карьера мэр отправил проект на доработку

Александр Григорян © Вечерние ведомости

Группа жителей из города Орск записала видеообращение к Владимиру Путину на прошлой неделе. В нём они попросили президента помочь с решением проблемы по поводу строительства карьера вблизи района Северный. А сегодня стало известно, что проект строительства отправлен на доработку по решению мэра города.Ответственен за разработку карьера Новотроицкий цементный завод, который хотел его построить в менее чем одном километре от жилых домов, как пишет orengrad.ru. В карьере планировалось добывать серпентинит — горную породу, которую используют в строительстве и промышленности.Горожане беспокоятся, что карьер ухудшит экологическую ситуацию и нанесёт вред здоровью жителей. По этой причине они записали видео, где высказали свои опасения и обратились к президенту России за помощью.Как сообщает orenburg.media, мэр Орска Василий Козупица ранее заявил, что не будет выносить вопрос о строительстве карьера в ближайшем горсовете. Он также высказался насчёт позиции завода. Мэр отметил, что представители предприятия не смогли убедить общественность в том, что проект не несёт никакой опасности для здоровья.