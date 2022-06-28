В России зарегистрировали назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак»
Россия и мир
Минздрав зарегистрировал в России назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак». Заявку на регистрацию в Минздрав в апреле отправила фармкомпания «Генериум», которая и производит препарат.
«Салнавак» представляет собой комбинаторную векторную вакцину для профилактики COVID-19. Он состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. В состав каждого компонента входит рекомбинантный аденовирусный вектор, который основывается на аденовирусе человека.
Эксперты докладывают, что вакцина активирует системный гуморальный и клеточный иммунитет и вдобавок создаёт на поверхности слизистой оболочки дыхательных путей мукозальную иммунную защиту от коронавируса. Доклинические исследования это подтвердили, сообщает «Интерфакс».
«Салнавак» представляет собой комбинаторную векторную вакцину для профилактики COVID-19. Он состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. В состав каждого компонента входит рекомбинантный аденовирусный вектор, который основывается на аденовирусе человека.
Эксперты докладывают, что вакцина активирует системный гуморальный и клеточный иммунитет и вдобавок создаёт на поверхности слизистой оболочки дыхательных путей мукозальную иммунную защиту от коронавируса. Доклинические исследования это подтвердили, сообщает «Интерфакс».
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