Туроператоры не надеются на большой поток туристов в Финляндию после снятия ограничений

«В ближайшее время получить финскую визу практически невозможно, там запись чуть ли не на конец августа», — отметил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.



Александр Григорян © Вечерние ведомости

Туроператоры не ожидают большой спрос на поездки в Финляндию после снятия ограничений, связанных с COVID-19, считают эксперты «Интерфакс».Как заявляет вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, ажиотажа на путешествия в Финляндию ожидать не стоит, так как из-за высылки дипломатов и нехватки персонала возникают проблемы с получением визы.Кроме того, граница будет открыта только для автотранспорта. Авиа- и железнодорожного сообщения в ближайшем будущем не предвидится.