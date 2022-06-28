В Оренбургской области в результате ДТП погибли 8 человек
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
На трассе Оренбург-Орск произошло ДТП, в результате которого 7 человек погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.
По данным полиции, авария произошла 3 июля вблизи поворота на поселок Урал. «Предварительно полицейскими установлено, что водитель автомобиля «Хендай Ай Икс 35», двигаясь со стороны города Орска, совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», один из автомобилей задел грузовик "Скания"», — сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
В региональном минздраве сообщили, что пострадавшие были госпитализированы в лечебные учреждения Медногорска и Кувандыка. Один пострадавший с сочетанными травмами находится в стабильно тяжёлом состоянии в реанимационном отделении. Второй, также с сочетанными травмами, переведён в отделение в состоянии ближе к средней тяжести. «Несмотря на все усилия медицинских работников, ещё одного пациента спасти не удалось», — сообщают в ведомстве.
Ситуация находится на контроле регионального министра здравоохранения.
По данным полиции, авария произошла 3 июля вблизи поворота на поселок Урал. «Предварительно полицейскими установлено, что водитель автомобиля «Хендай Ай Икс 35», двигаясь со стороны города Орска, совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», один из автомобилей задел грузовик "Скания"», — сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
В региональном минздраве сообщили, что пострадавшие были госпитализированы в лечебные учреждения Медногорска и Кувандыка. Один пострадавший с сочетанными травмами находится в стабильно тяжёлом состоянии в реанимационном отделении. Второй, также с сочетанными травмами, переведён в отделение в состоянии ближе к средней тяжести. «Несмотря на все усилия медицинских работников, ещё одного пациента спасти не удалось», — сообщают в ведомстве.
Ситуация находится на контроле регионального министра здравоохранения.
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