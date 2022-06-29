В Госдуму внесен законопроект о «спецмерах в экономике» при проведении «военных операций» за рубежом
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесен законопроект, по которому Правительство РФ сможет вводить «специальные меры» в сфере экономики в случае проведения «военных операций» за рубежом.
Законопроект внесен Правительством РФ. Речь идет об «обеспечении Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории России».
В пояснительной записке говорится, что в условиях проведения вооруженными силами «операций» за рубежом, «в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами».
Чтобы обеспечивать проведение таких «операций», Правительство сможет вводить «специальные меры в сфере экономики». В частности, к таким мерам относятся «временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва».
Также законопроект предполагает «особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях» — речь идет о возможных переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни.
По законопроекту, юрлица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» будут не вправе отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет «о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом», сообщается на сайте Госдумы.
Законопроект внесен Правительством РФ. Речь идет об «обеспечении Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории России».
В пояснительной записке говорится, что в условиях проведения вооруженными силами «операций» за рубежом, «в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами».
Чтобы обеспечивать проведение таких «операций», Правительство сможет вводить «специальные меры в сфере экономики». В частности, к таким мерам относятся «временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва».
Также законопроект предполагает «особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях» — речь идет о возможных переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни.
По законопроекту, юрлица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» будут не вправе отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет «о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом», сообщается на сайте Госдумы.
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