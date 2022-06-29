В Госдуму внесен законопроект о «спецмерах в экономике» при проведении «военных операций» за рубежом

15.31 Пятница, 1 июля 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесен законопроект, по которому Правительство РФ сможет вводить «специальные меры» в сфере экономики в случае проведения «военных операций» за рубежом.

Законопроект внесен Правительством РФ. Речь идет об «обеспечении Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории России».

В пояснительной записке говорится, что в условиях проведения вооруженными силами «операций» за рубежом, «в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами».

Чтобы обеспечивать проведение таких «операций», Правительство сможет вводить «специальные меры в сфере экономики». В частности, к таким мерам относятся «временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва».

Также законопроект предполагает «особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях» — речь идет о возможных переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни.

По законопроекту, юрлица «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» будут не вправе отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет «о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом», сообщается на сайте Госдумы.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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