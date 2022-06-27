Хинштейн: в законопроект о частной охранной деятельности внесли категорию «телохранитель»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн объявил о подготовке новой редакции закона «О частной охранной деятельности».
По его словам, законопроект предлагает ряд кардинальных изменений.
- Появляется новая категория частных охранников — «телохранитель». «Сегодня законодательство это не предусматривает. Пользоваться, однако, они смогут только оружием ограниченного поражения», — уточняет депутат.
- Определяются 5 основных видов охранных услуг: защита жизни и здоровья, охрана объектов и имущества, обеспечение порядка при массовых мероприятиях, проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны, а также обеспечение режима на охраняемых объектах.
- Ужесточаются требования к учредителям и участникам ЧОО. «Охранная деятельность должна быть для них основным видом деятельности/местом работы», — пишет депутат.
- Вводится страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при оказании охранных услуг.
- Вводятся два типа взаимодействия между частными охранными организациями и госорганами в сфере охраны общественной безопасности: обязательное (ЧОО должна, исходя из своей лицензии, в обязательном порядке осуществлять такое взаимодействие) и добровольное (на основе соглашений и договоров).
- Закон предлагает разделять частных охранников и частных детективов. «30 лет назад было ощущение, что частный охранник и частный детектив — почти одно и то же. Жизнь показала, что это абсолютно разные виды деятельности. Поэтому из одного закона 1992 года мы делаем два: «О частной охранной…» и «О частной детективной деятельности». Второй практически при этом не меняем», — уточняет Хинштейн.
- Снимаются ограничения на создание филиалов (сейчас ЧОО, зарегистрированная в одном субъекте, не может создавать филиал в другом).
По данным депутата, в России зарегистрировано 17,5 тысяч частных охранных структур и свыше 670 тыс. квалифицированных охранников.
По его словам, законопроект предлагает ряд кардинальных изменений.
- Появляется новая категория частных охранников — «телохранитель». «Сегодня законодательство это не предусматривает. Пользоваться, однако, они смогут только оружием ограниченного поражения», — уточняет депутат.
- Определяются 5 основных видов охранных услуг: защита жизни и здоровья, охрана объектов и имущества, обеспечение порядка при массовых мероприятиях, проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны, а также обеспечение режима на охраняемых объектах.
- Ужесточаются требования к учредителям и участникам ЧОО. «Охранная деятельность должна быть для них основным видом деятельности/местом работы», — пишет депутат.
- Вводится страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при оказании охранных услуг.
- Вводятся два типа взаимодействия между частными охранными организациями и госорганами в сфере охраны общественной безопасности: обязательное (ЧОО должна, исходя из своей лицензии, в обязательном порядке осуществлять такое взаимодействие) и добровольное (на основе соглашений и договоров).
- Закон предлагает разделять частных охранников и частных детективов. «30 лет назад было ощущение, что частный охранник и частный детектив — почти одно и то же. Жизнь показала, что это абсолютно разные виды деятельности. Поэтому из одного закона 1992 года мы делаем два: «О частной охранной…» и «О частной детективной деятельности». Второй практически при этом не меняем», — уточняет Хинштейн.
- Снимаются ограничения на создание филиалов (сейчас ЧОО, зарегистрированная в одном субъекте, не может создавать филиал в другом).
По данным депутата, в России зарегистрировано 17,5 тысяч частных охранных структур и свыше 670 тыс. квалифицированных охранников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура одного из районов Нижнего Тагила заподозрила мэрию в нарушении законодательства
27 июня 2022
27 июня 2022