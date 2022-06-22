В Испании из-за забастовки сотрудников авиакомпании отменены или задержаны десятки рейсов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Испании из-за забастовки бортпроводников авиакомпании Ryanair были отменены около трех десятков рейсов, еще несколько десятков выполняются с задержками, сообщает агентство EFE со ссылкой на профсоюз.
По данным других европейских СМИ, речь идет почти о 300 задержанных рейсах. Сотрудники авиакомпании ранее объявили несколько дней забастовки, они требуют улучшить условия труда.
Издание ElEconomista сообщает, что вслед за Ryanair сотрудники Easyjet также приняли решение провести массовую забастовку в течение нескольких дней в июле. Представители профсоюза заявляют, что базовая зарплата членов экипажа в Испании составляет 950 евро, что на 850 евро меньше, чем базовая зарплата во Франции или Германии, пишет издание.
Встреча профсоюза с представителями авиакомпании Ryanair состоялась в середине июня, однако стороны не смогли прийти к соглашению.
По данным других европейских СМИ, речь идет почти о 300 задержанных рейсах. Сотрудники авиакомпании ранее объявили несколько дней забастовки, они требуют улучшить условия труда.
Издание ElEconomista сообщает, что вслед за Ryanair сотрудники Easyjet также приняли решение провести массовую забастовку в течение нескольких дней в июле. Представители профсоюза заявляют, что базовая зарплата членов экипажа в Испании составляет 950 евро, что на 850 евро меньше, чем базовая зарплата во Франции или Германии, пишет издание.
Встреча профсоюза с представителями авиакомпании Ryanair состоялась в середине июня, однако стороны не смогли прийти к соглашению.
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