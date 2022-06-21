Начальник ГИБДД предложил повысить максимально допустимую скорость на трассах до 150 км/ч
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников выступил за повышение максимально допустимой скорости до 150 км/ч на отдельных участках дорог.
Речь идет о качественных дорогах с разделенными встречными потоками.
«Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — сказал Черников на пресс-конференции (цитата по «Интерфакс»).
По его словам, после повышения скорости на автострадах со 110 км/ч до 130 км/ч аварийность на данных участках не выросла, увеличилась пропускная способность и «ушла агрессия водителей».
Речь идет о качественных дорогах с разделенными встречными потоками.
«Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — сказал Черников на пресс-конференции (цитата по «Интерфакс»).
По его словам, после повышения скорости на автострадах со 110 км/ч до 130 км/ч аварийность на данных участках не выросла, увеличилась пропускная способность и «ушла агрессия водителей».
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