Президент Токаев предложил направить 430 миротворцев в Африку, парламент его поддержал
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент страны предложение об отправке 430 военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН в Африке. Парламент поддержал это предложение, сообщает Zakon.kz.
«Вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил, совокупной численностью порядка 430 военнослужащих, для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали и Ливане», — процитировал предложение президента министр обороны республики Руслан Жаксылыков (цитата по Zakon.kz).
По его словам, последние события в регионе и мире «свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами», пишет издание.
«Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции», — сообщил глава минобороны.
Депутаты на совместном заседании палат парламента рассмотрели предложение президента. Оно было поддержано депутатами обеих палат.
«Вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил, совокупной численностью порядка 430 военнослужащих, для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали и Ливане», — процитировал предложение президента министр обороны республики Руслан Жаксылыков (цитата по Zakon.kz).
По его словам, последние события в регионе и мире «свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами», пишет издание.
«Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции», — сообщил глава минобороны.
Депутаты на совместном заседании палат парламента рассмотрели предложение президента. Оно было поддержано депутатами обеих палат.
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