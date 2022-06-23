На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Амурской области на перегоне Сгибеево – Большая Омутная сошли с рельсов вагоны грузового поезда, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
«Произошел сход, по предварительным данным, 14 вагонов грузового поезда. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточняют, что пострадавших и угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены восстановительные поезда с ближайших станций.
Из-за схода был отменен пригородный поезд, изменены маршруты, также сообщается о возможной задержке пассажирских поездов.
«Произошел сход, по предварительным данным, 14 вагонов грузового поезда. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточняют, что пострадавших и угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены восстановительные поезда с ближайших станций.
Из-за схода был отменен пригородный поезд, изменены маршруты, также сообщается о возможной задержке пассажирских поездов.
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