В Канаде шестеро полицейских ранены в перестрелке с грабителями банка, подозреваемые убиты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В канадском городе Саанич произошла перестрелка полиции с грабителями банка. Шестеро полицейских получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Двое подозреваемых убиты, сообщает СВС.
Полиция сообщает, что двое вооруженных мужчин в бронежилетах вошли в банк на Шелбурн-стрит в 11 утра. Перестрелка с полицией началась, когда они покинули здание. По словам очевидцев, были слышны «десятки выстрелов».
Людей из ближайших зданий эвакуировали. По данным полиции, в автомобиле подозреваемых могло находиться взрывное устройство.
На брифинге для СМИ начальник местной полиции сообщил, что за 27 лет работы в полицейском управлении «он никогда не видел подобной ситуации». По его словам, тот факт, что во время стрельбы не пострадали мирные жители, «поистине удивителен».
Полиция сообщает, что двое вооруженных мужчин в бронежилетах вошли в банк на Шелбурн-стрит в 11 утра. Перестрелка с полицией началась, когда они покинули здание. По словам очевидцев, были слышны «десятки выстрелов».
Людей из ближайших зданий эвакуировали. По данным полиции, в автомобиле подозреваемых могло находиться взрывное устройство.
На брифинге для СМИ начальник местной полиции сообщил, что за 27 лет работы в полицейском управлении «он никогда не видел подобной ситуации». По его словам, тот факт, что во время стрельбы не пострадали мирные жители, «поистине удивителен».
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