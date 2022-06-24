«Ъ»: власти препятствуют в трудоустройстве российских пилотов в иностранные компании
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Уволившиеся или отправленные в простой пилоты российских авиакомпаний не могут устроиться на работу в других странах. Сложности возникли из-за того, что Росавиация не подтверждает необходимую информацию о них, которую запрашивают иностранные авиавласти, пишет «Коммерсант».
Издание со ссылкой на пять источников в отрасли уточняет, что Росавиация не сообщает зарубежному работодателю данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, которые необходимы в ходе стандартной процедуры проверки.
В результате, по данным издания, получить работу в иностранных авиакомпаниях не смогли «от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов». При этом, по данным отраслевых профсоюзов, спрос на российских пилотов зарубежом есть: с начала марта поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции. Но получить там работу смогли только сто человек.
Источники издания предполагают, что авиавласти опасаются оттока кадров из-за риска «сорвать выполнение поручения Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 млн пассажиров».
Добавим, что в среднем по отрасли доходы российских пилотов сократились на 40%, отмечают в профсоюзе.
Издание со ссылкой на пять источников в отрасли уточняет, что Росавиация не сообщает зарубежному работодателю данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, которые необходимы в ходе стандартной процедуры проверки.
В результате, по данным издания, получить работу в иностранных авиакомпаниях не смогли «от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов». При этом, по данным отраслевых профсоюзов, спрос на российских пилотов зарубежом есть: с начала марта поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции. Но получить там работу смогли только сто человек.
Источники издания предполагают, что авиавласти опасаются оттока кадров из-за риска «сорвать выполнение поручения Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 млн пассажиров».
Добавим, что в среднем по отрасли доходы российских пилотов сократились на 40%, отмечают в профсоюзе.
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