На юге Техаса обнаружен грузовик с 46 телами мигрантов, еще 16 человек доставлены в больницы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На юге Техаса полиция обнаружила грузовик с 46 телами. Предположительно, все погибшие являются нелегальными мигрантами из Мексики, сообщает Associated Press.
По данным издания, еще 16 человек были доставлены в больницы, среди них четверо детей. Все они в состоянии обезвоживания.
По данным экстренных служб, люди могли погибнуть от теплового удара. Температура в месте трагедии достигала 40 градусов по Цельсию. При этом в грузовике не было воды и кондиционера.
Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг назвал произошедшее ужасной трагедией. Губернатор штата Техас Грег Эббот обвинил в случившемся миграционную политику президента США Джо Байдена.
По данным издания, еще 16 человек были доставлены в больницы, среди них четверо детей. Все они в состоянии обезвоживания.
По данным экстренных служб, люди могли погибнуть от теплового удара. Температура в месте трагедии достигала 40 градусов по Цельсию. При этом в грузовике не было воды и кондиционера.
Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг назвал произошедшее ужасной трагедией. Губернатор штата Техас Грег Эббот обвинил в случившемся миграционную политику президента США Джо Байдена.
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