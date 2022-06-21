В Армении четыре сотрудника ГОКа спустились в шахту и объявили голодовку, требуя повысить зарплаты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В минувшее воскресенье в Армении четверо сотрудников Капанского горно-обогатительного комбината спустились в шахту и объявили голодовку, они требуют повысить зарплаты и обеспечить медицинское страхование, пишет Sputnik Армения.
Сообщается, что через некоторое время связь с горняками прервалась.
В понедельник 27 июня их коллеги перекрыли трассу Капан-Ереван и требуют обеспечить связь с рудником в сжатые сроки.
По данным издания, ранее сотрудники комбината встречались с местным губернатором, чтобы обсудить трудовые проблемы.
Сообщается, что через некоторое время связь с горняками прервалась.
В понедельник 27 июня их коллеги перекрыли трассу Капан-Ереван и требуют обеспечить связь с рудником в сжатые сроки.
По данным издания, ранее сотрудники комбината встречались с местным губернатором, чтобы обсудить трудовые проблемы.
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