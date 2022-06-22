В ГД одобрили уголовное наказание за демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки ко II чтению законопроекта о госизмене.
- Предлагается ввести уголовную статью «о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций», наказание — до 4 лет лишения свободы (сейчас предусмотрена административная ответственность).
- Переход на сторону противника приравнивается к присоединению к его войскам. По законопроекту, переходом на сторону противника будет считаться «участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники» (цитата по РИА Новости).
- Предлагается уголовная статья о нарушении требований по защите гостайны. Таким нарушений будет считаться: выезд за рубеж допущенного к гостайне («право которого на выезд заведомо для него ограничено») и незаконная пересылка за рубеж носителей со сведениями, составляющие гостайну. Наказание — до 7 лет лишения свободы.
Рассмотрение законопроекта во II чтении планируется 5 июля.
Первое чтение прошло 14 июня. Согласно проекту, госизменой будет считаться переход на сторону противника в ходе военного конфликта, в котором участвует Россия (наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 тыс. руб.) Инициаторы проекта — депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Андрей Красов.
- Предлагается ввести уголовную статью «о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации символики нацизма и экстремистских организаций», наказание — до 4 лет лишения свободы (сейчас предусмотрена административная ответственность).
- Переход на сторону противника приравнивается к присоединению к его войскам. По законопроекту, переходом на сторону противника будет считаться «участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники» (цитата по РИА Новости).
- Предлагается уголовная статья о нарушении требований по защите гостайны. Таким нарушений будет считаться: выезд за рубеж допущенного к гостайне («право которого на выезд заведомо для него ограничено») и незаконная пересылка за рубеж носителей со сведениями, составляющие гостайну. Наказание — до 7 лет лишения свободы.
Рассмотрение законопроекта во II чтении планируется 5 июля.
Первое чтение прошло 14 июня. Согласно проекту, госизменой будет считаться переход на сторону противника в ходе военного конфликта, в котором участвует Россия (наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 тыс. руб.) Инициаторы проекта — депутаты от «Единой России» Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Андрей Красов.
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