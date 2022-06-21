Суд арестовал дома и квартиры блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении «фейков» об армии
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Суд арестовал дома и квартиры блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении «фейков» о российской армии, пишут РИА Новости со ссылкой на Басманный суд.
В марте телеведущая, автор кулинарных книг и издатель журнала «Собака.Ru» Вероника Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по закону о «фейках» о ВС РФ.
По данным СК РФ, своими публикациями в соцсетях она «дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы РФ». На нее было возбуждено уголовное дело (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
В мае Белоцерковская была объявлена в розыск. Ранее в интервью она говорила, что живет во Франции.
В марте телеведущая, автор кулинарных книг и издатель журнала «Собака.Ru» Вероника Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по закону о «фейках» о ВС РФ.
По данным СК РФ, своими публикациями в соцсетях она «дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы РФ». На нее было возбуждено уголовное дело (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
В мае Белоцерковская была объявлена в розыск. Ранее в интервью она говорила, что живет во Франции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на предприятии «Роскосмоса»
21 июня 2022
21 июня 2022
«Счастливая» история собаки из Сысерти закончилась трагически: в выходные Мотю пришлось усыпить
20 июня 2022
20 июня 2022