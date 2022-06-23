В ЯНАО загорелся 13-й вагон пассажирского поезда, движение остановлено
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.
В ЯНАО по факту возгорания пассажирского вагона проводится проверка, сообщает официальный телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, ЧП произошло 24 июня в 04:10 на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги. Загорелся 13-й вагон пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург.
В вагоне находилось 19 человек. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Вагон был отцеплен, пожар потушен. В настоящее время движение на участке приостановлено.
Предварительная причина возгорания — поджог, сообщили в прокуратуре.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По данным ведомства, ЧП произошло 24 июня в 04:10 на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги. Загорелся 13-й вагон пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург.
В вагоне находилось 19 человек. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Вагон был отцеплен, пожар потушен. В настоящее время движение на участке приостановлено.
Предварительная причина возгорания — поджог, сообщили в прокуратуре.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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