Baza: в Белгороде неизвестный бросил две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Белгороде неизвестный бросил в военкомат две бутылки с «коктейлями Молотова», в результате загорелся стол в одном из кабинетов, пишет Baza.
Сообщается, что ночью на Белгородском проспекте неизвестный разбил окно на первом этаже военкомата и бросил бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнул пожар, его удалось быстро потушить.
В региональном ГУ МЧС сообщают, что пожар произошел «в нежилом 2-х этажном здании по Белгородскому проспекту» около трех часов ночи.
«По прибытии на место пожарного подразделения было установлено, что произошел пожар на 1-ом этаже», — сообщили в ведомстве. К ликвидации возгорания было привлечено 17 человек и 5 единиц техники. Пожар полностью потушили за несколько минут.
Сообщается, что ночью на Белгородском проспекте неизвестный разбил окно на первом этаже военкомата и бросил бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнул пожар, его удалось быстро потушить.
В региональном ГУ МЧС сообщают, что пожар произошел «в нежилом 2-х этажном здании по Белгородскому проспекту» около трех часов ночи.
«По прибытии на место пожарного подразделения было установлено, что произошел пожар на 1-ом этаже», — сообщили в ведомстве. К ликвидации возгорания было привлечено 17 человек и 5 единиц техники. Пожар полностью потушили за несколько минут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».