Американская компания Nike официально заявила, что ее магазины в России больше не откроются
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Компания Nike заявила о решении уйти с российского рынка. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
«Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится в сообщении.
Американская транснациональная компания Nike специализируется на спортивной одежде и обуви. Она владеет сетью магазинов (около 1150 по всему миру), а также торговых центров. По версии Forbes, Nike является самым дорогим спортивным брендом в мире.
«Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится в сообщении.
Американская транснациональная компания Nike специализируется на спортивной одежде и обуви. Она владеет сетью магазинов (около 1150 по всему миру), а также торговых центров. По версии Forbes, Nike является самым дорогим спортивным брендом в мире.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».