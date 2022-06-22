В Бурятии из-за короткого замыкания и пожара на ГРЭС без электричества остались 17 районов
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В четверг 23 июня на Гусиноозерской ГРЭС произошел пожар, в результате без электричества остались почти два десятка районов в Бурятии, а также в Забайкалье.
«По информации Гусиноозерской ГРЭС, в 14.41 местного времени на электростанциии произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 385 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в т.ч. город Улан-Удэ», — сообщил в телеграм-канале заместитель председателя правительства Республики Бурятия Евгений Луковников.
По его словам, в настоящее время идёт поэтапное подключение света за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. Луковников предупредил, что в связи с ростом нагрузки на магистральные линии возможны временные ограничения электроснабжения потребителей по всей республике.
В пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС сообщили, что произошло «самопроизвольное повреждение трансформатора», пишет издание «Байкал Daily». В результате были отключены все находившиеся в работе энергоблоки. «Это, в свою очередь, привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае», — сообщили в пресс-службе.
Местные жители пишут в соцсетях, что в результате массового отключения электроэнергии люди стоят в пробках из-за неработающих светофоров, встал городской электротранспорт, перестали работать лифты, в Улан-Удэ произошло отключение объектов городского «Водоканала». Ранее в местных пабликах появились кадры, на которых видно густой черный дым над ГРЭС.
«По информации Гусиноозерской ГРЭС, в 14.41 местного времени на электростанциии произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 385 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в т.ч. город Улан-Удэ», — сообщил в телеграм-канале заместитель председателя правительства Республики Бурятия Евгений Луковников.
По его словам, в настоящее время идёт поэтапное подключение света за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. Луковников предупредил, что в связи с ростом нагрузки на магистральные линии возможны временные ограничения электроснабжения потребителей по всей республике.
В пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС сообщили, что произошло «самопроизвольное повреждение трансформатора», пишет издание «Байкал Daily». В результате были отключены все находившиеся в работе энергоблоки. «Это, в свою очередь, привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае», — сообщили в пресс-службе.
Местные жители пишут в соцсетях, что в результате массового отключения электроэнергии люди стоят в пробках из-за неработающих светофоров, встал городской электротранспорт, перестали работать лифты, в Улан-Удэ произошло отключение объектов городского «Водоканала». Ранее в местных пабликах появились кадры, на которых видно густой черный дым над ГРЭС.
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