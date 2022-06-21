Чехия не будет выдавать визы гражданам России и Беларуси до марта 2023 года
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Чехии приняли решение не выдавать визы и временный вид на жительство гражданам России и Беларуси до конца марта 2023 года. Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на МИД.
Соответствующее решение министерства было поддержано правительством. Такие меры призваны «защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность» страны.
Исключение составят гуманитарные случаи. Также решение не затронет тех, кто уже имеет вид на жительство и хочет его продлить.
Власти Чехии приостановили выдачу виз россиянам после 24 февраля. О сроках введенного запрета ранее не сообщалось.
Соответствующее решение министерства было поддержано правительством. Такие меры призваны «защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность» страны.
Исключение составят гуманитарные случаи. Также решение не затронет тех, кто уже имеет вид на жительство и хочет его продлить.
Власти Чехии приостановили выдачу виз россиянам после 24 февраля. О сроках введенного запрета ранее не сообщалось.
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