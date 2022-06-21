Чехия не будет выдавать визы гражданам России и Беларуси до марта 2023 года

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Власти Чехии приняли решение не выдавать визы и временный вид на жительство гражданам России и Беларуси до конца марта 2023 года. Об этом сообщают чешские СМИ со ссылкой на МИД.Соответствующее решение министерства было поддержано правительством. Такие меры призваны «защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность» страны.Исключение составят гуманитарные случаи. Также решение не затронет тех, кто уже имеет вид на жительство и хочет его продлить.Власти Чехии приостановили выдачу виз россиянам после 24 февраля. О сроках введенного запрета ранее не сообщалось.