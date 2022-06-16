Во Владимирской области из-за детонации боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В среду 22 июня во Владимирской области трое военнослужащих и один гражданский специалист погибли в результате подрыва боеприпаса, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов «произошла самопроизвольная детонация боеприпаса».
«Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов «произошла самопроизвольная детонация боеприпаса».
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