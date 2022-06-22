С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным во всех регионах РФ
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лет в России станет бесплатным. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«Закон вступил в силу. Федеральная норма действует во всех регионах», — написал депутат в телеграм-канале.
Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка.
«Закон вступил в силу. Федеральная норма действует во всех регионах», — написал депутат в телеграм-канале.
Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка.
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