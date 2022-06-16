В Вене открылась первая встреча подписантов нового Договора о запрещении ядерного оружия

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В штаб-квартире ООН в Вене состоялась первая встреча в рамках Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). В ней приняли участие 86 стран-подписантов.Представители ядерных держав, в том числе Россия и США, не присутствовали на мероприятии. Представители Бельгии, Германии, Нидерландов и Норвегии приняли участие во встрече только в качестве наблюдателей. При этом активное участие в мероприятии принял Казахстан, который одним из первых ратифицировал ДЗЯО. В преддверии встречи, 19 июня, в правительстве страны заявили, что Казахстан призвал страны мира разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года. По словам главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди, «разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества».ДЗЯО вступил в силу в начале 2021 года. На сегодняшний день документ подписали 86 стран, ратифицировали 62 (в основном, страны Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии). Ядерных держав среди подписантов пока нет.Считается, что ДЗЯО в сравнении с Договором о нераспространении ядерного оружия, вступившим в силу в 1970 году, содержит более радикальные требования к странам о полном уничтожении имеющихся ядерных арсеналов и запрете такого вооружения как класса.По оценке экспертов, со времени окончания холодной войны риск применения оружия массового уничтожения в нынешней ситуации достиг наивысшего уровня.Первая встреча участников Договора о запрещении ядерного оружия проходит в Вене 21-23 июня.