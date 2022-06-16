В Орле возбудили уголовное дело о «фейках» о российской армии на общественника Сергея Носова

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Накануне стало известно, что в Орле возбудили уголовное дело на местного общественника и бывшего члена федсовета «Открытой России» Сергея Носова. В его доме в селе Бакланово прошёл обыск.Носову вменяется статья 207.3 УК РФ – распространение «фейков» о российской армии. Следователи усмотрели «фейки» в его публикациях о городах Украины — Буче, Ирпене, Мариуполе.Носова отпустили под обязательство явиться на допрос.Ранее Носова подвергали административному наказанию по статье 20.3.3 КоАП за «дискредитацию» Вооружённых сил РФ, причём донос на него написал спикер Орловского областного совета, секретарь местного отделения «Единой России» Леонид Музалевский. Тогда активиста оштрафовали на 40 тысяч рублей.