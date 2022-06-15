Финляндия с 30 июня откроет границу с Россией для туристов и снимет «ковидные» ограничения на въезд
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Финляндия с 30 июня откроет границу с Россией для туристов и снимет все коронавирусные ограничения на въезд. Об этом сообщается в релизе на сайте МВД Финляндии.
Путешественники, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пограничных пунктах, говорится в сообщении. Финские органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет медицинских оснований для ограничений на границах.
В министерстве ожидают, что снятие ограничений увеличит трафик на восточной границе.
«На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз», — сообщили в финском МВД.
Таким образом, пограничный контроль возвращается к допандемийной ситуации, добавили в ведомстве.
Путешественники, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пограничных пунктах, говорится в сообщении. Финские органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет медицинских оснований для ограничений на границах.
В министерстве ожидают, что снятие ограничений увеличит трафик на восточной границе.
«На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз», — сообщили в финском МВД.
Таким образом, пограничный контроль возвращается к допандемийной ситуации, добавили в ведомстве.
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