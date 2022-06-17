Экс-начальник радиотехнических войск ВКС Кобан приговорен к 5 годам колонии строгого режима
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан получил 5 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, такое решение принял Московский гарнизонный военный суд.
Суд лишил Кобана звания генерал-майор запаса. Кроме того, было конфисковано имущество на сумму более 11 миллионов рублей: автомобиль Kia и дом с участком в Подмосковье, передает РИА Новости.
Кобан был взят под стражу в зале заседаний.
По версии следствия, генерал-майор с 2018 по 2021 год получил в качестве взятки почти 12 млн руб. (11 млн 960 тысяч 240 рублей), из них 5 миллионов наличными, а остальное в виде имущества и незаконных услуг. Сообщается, что Кобан получил 5 миллионов от сотрудников научно-производственного центра в Нижнем Новгороде за перенос сроков сдачи выполненных работ по госконтракту.
Кобана задержали в ноябре 2021 года. Позже он признал вину и начал сотрудничество со следствием.
Суд лишил Кобана звания генерал-майор запаса. Кроме того, было конфисковано имущество на сумму более 11 миллионов рублей: автомобиль Kia и дом с участком в Подмосковье, передает РИА Новости.
Кобан был взят под стражу в зале заседаний.
По версии следствия, генерал-майор с 2018 по 2021 год получил в качестве взятки почти 12 млн руб. (11 млн 960 тысяч 240 рублей), из них 5 миллионов наличными, а остальное в виде имущества и незаконных услуг. Сообщается, что Кобан получил 5 миллионов от сотрудников научно-производственного центра в Нижнем Новгороде за перенос сроков сдачи выполненных работ по госконтракту.
Кобана задержали в ноябре 2021 года. Позже он признал вину и начал сотрудничество со следствием.
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