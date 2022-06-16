ЯНАО возглавил рейтинг социального благополучия, на последнем месте — Астраханская область
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России составили рейтинг социального благополучия регионов. Исследование провел Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата за I квартал текущего года, пишут «Известия».
В качестве главного показателя авторы рассчитывали отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины. Всего в рейтинг вошел 41 регион, они поделили между собой 35 мест.
Первая десятка: ЯНАО, Москва, Магаданская область, Чукотка, Сахалинская область, НАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область (поделили 9-е место), Красноярский край.
Вторая десятка: Иркутская область и Камчатский край (11-е место), Московская область, Коми, Кемеровская, Амурская, Вологодская, Ленинградская области; Татарстан, Архангельская и Тюменская области (поделили 18-е место), Забайкальский край, Свердловская область.
Третья десятка: Томская область, Тыва, Белгородская область, Приморский край, Карелия, Челябинская область, Хабаровский край, Липецкая и Калужская области (поделили 28-е место), Хакасия, Пермский край.
В конце списка — Бурятия и Новосибирская область (поделили 31-е место), Новгородская, Омская, Тульская, Астраханская области.
Пятерка субъектов с самой высокой зарплатой (по данным за I квартал 2022 года):
1. Чукотка (128,6 тыс. рублей)
2. ЯНАО (119,5 тыс. рублей)
3. Москва (114 тыс. рублей)
4. Магаданская область (109 тыс. рублей)
5. Сахалинская область (93 тыс. рублей)
Самая дорогая потребительская корзина — 32 тыс. рублей — была зафиксирована на Чукотке.
В качестве главного показателя авторы рассчитывали отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины. Всего в рейтинг вошел 41 регион, они поделили между собой 35 мест.
Первая десятка: ЯНАО, Москва, Магаданская область, Чукотка, Сахалинская область, НАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область (поделили 9-е место), Красноярский край.
Вторая десятка: Иркутская область и Камчатский край (11-е место), Московская область, Коми, Кемеровская, Амурская, Вологодская, Ленинградская области; Татарстан, Архангельская и Тюменская области (поделили 18-е место), Забайкальский край, Свердловская область.
Третья десятка: Томская область, Тыва, Белгородская область, Приморский край, Карелия, Челябинская область, Хабаровский край, Липецкая и Калужская области (поделили 28-е место), Хакасия, Пермский край.
В конце списка — Бурятия и Новосибирская область (поделили 31-е место), Новгородская, Омская, Тульская, Астраханская области.
Пятерка субъектов с самой высокой зарплатой (по данным за I квартал 2022 года):
1. Чукотка (128,6 тыс. рублей)
2. ЯНАО (119,5 тыс. рублей)
3. Москва (114 тыс. рублей)
4. Магаданская область (109 тыс. рублей)
5. Сахалинская область (93 тыс. рублей)
Самая дорогая потребительская корзина — 32 тыс. рублей — была зафиксирована на Чукотке.
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