В Белгородской области упал штурмовик Су-25, пилот катапультировался
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Белгородской области упал самолет Су-25 ВКС РФ, летчик катапультировался, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Сообщается, что крушение произошло во время планового учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, причиной могла стать техническая неисправность. Разрушений на земле нет.
Ранее в СМИ появилась информация, что военный самолет в районе села Новая Слободка упал после того, как зацепил опору линии электропередачи.
Сообщается, что крушение произошло во время планового учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, причиной могла стать техническая неисправность. Разрушений на земле нет.
Ранее в СМИ появилась информация, что военный самолет в районе села Новая Слободка упал после того, как зацепил опору линии электропередачи.
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