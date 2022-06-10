В Белгородской области упал штурмовик Су-25, пилот катапультировался

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Белгородской области упал самолет Су-25 ВКС РФ, летчик катапультировался, сообщила пресс-служба Западного военного округа.Сообщается, что крушение произошло во время планового учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, причиной могла стать техническая неисправность. Разрушений на земле нет.Ранее в СМИ появилась информация, что военный самолет в районе села Новая Слободка упал после того, как зацепил опору линии электропередачи.