Губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка из минометов
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка, которое расположено недалеко от российско-украинской границы.
«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и значительных повреждений нет, в некоторых домах выбило стёкла.
«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и значительных повреждений нет, в некоторых домах выбило стёкла.
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