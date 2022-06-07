В РПЦ прокомментировали санкции против Патриарха Кирилла, введенные Великобританией
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал введение Великобританией санкций против Патриарха Кирилла.
Он назвал принятые меры «абсурдными» и «контрпродуктивными». По его словам, санкции способствуют «разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией». «Попытки запугать чем-либо Предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны», – написал представитель РПЦ в телеграм-канале.
16 июня Великобритания ввела санкции в отношении Патриарха Кирилла за поддержку действий России на Украине. Также британские власти внесли в санкционный список уполномоченного по правам ребенка в России Марию Львову-Белову с формулировкой «за предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей».
Он назвал принятые меры «абсурдными» и «контрпродуктивными». По его словам, санкции способствуют «разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией». «Попытки запугать чем-либо Предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны», – написал представитель РПЦ в телеграм-канале.
16 июня Великобритания ввела санкции в отношении Патриарха Кирилла за поддержку действий России на Украине. Также британские власти внесли в санкционный список уполномоченного по правам ребенка в России Марию Львову-Белову с формулировкой «за предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей».
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