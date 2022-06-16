В Индии вспыхнули массовые протесты против новой системы набора в армию

16.40 Четверг, 16 июня 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Индии толпы людей вышли на улицы в знак протеста против новой системы набора в армию, которая предполагает сокращение срока службы. Выступившие против новых правил заявляют, что это усугубит ситуацию с безработицей в стране.

Протестующие подожгли офис правящей партии Бхаратия джаната парти, заблокировали дороги, также сообщается о поджоге железнодорожных вагонов, передает Reuters. По данным издания, волна протестов охватила сразу несколько городов. В городе Навада штата Бихар собрались «тысячи людей», пишет агентство со ссылкой на местную полицию. Сообщается, что в результате беспорядков было повреждено множество частных автомобилей, в трех районах города протестующие жгли шины. По данным полиции, протесты также прошли в северном штате Харьяна и на западе Раджастана.

Правительство страны на этой неделе объявило о пересмотре правил набора в вооруженные силы Индии. По новой системе в армию будут набирать мужчин и женщин в возрасте от 17,5 до 21 года на четырехлетний срок. При этом только четверть из них сможет остаться на службе на длительное время (ранее солдаты поступали на службу на срок до 17 лет). В правительстве это объяснили стремлением снизить средний возраст личного состава и сократить пенсионные расходы.

Депутаты, выступившие против этой инициативы, заявили министру обороны Индии, что 75% набранных по этой схеме жителей после четырех лет службы станут безработными.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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