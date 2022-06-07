В Дальнегорске мэр принес повестку на сборы журналисту, который опубликовал смешное видео с ним
Россия и мир
Фото: телеграм-канал «Administration_dalnegorsk»
В Дальнегорске журналист местной телерадиокомпании опубликовал в телеграм-канале смешное видео про мэра. На следующий день, по словам журналиста, глава города принес ему повестку на военные сборы.
По данным местных СМИ, речь идет о главном редакторе ТРК «Даль-ТВ» Данииле Куликове. 14 июня он опубликовал в телеграм-канале видеозапись, на которой глава города поздравляет жителей с Днем России, при этом не может с первого раза выговорить слово «денацификация».
На следующий день после публикации, по словам журналиста, в редакцию пришли мэр Александр Теребилов и военком, чтобы вручить ему повестку на военные сборы.
«Правда их ожидало разочарование, я нахожусь в отпуске», — написал журналист.
По данным местных СМИ, речь идет о главном редакторе ТРК «Даль-ТВ» Данииле Куликове. 14 июня он опубликовал в телеграм-канале видеозапись, на которой глава города поздравляет жителей с Днем России, при этом не может с первого раза выговорить слово «денацификация».
На следующий день после публикации, по словам журналиста, в редакцию пришли мэр Александр Теребилов и военком, чтобы вручить ему повестку на военные сборы.
«Правда их ожидало разочарование, я нахожусь в отпуске», — написал журналист.
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