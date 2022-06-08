В Японии приняли закон, по которому за кибербуллинг грозит тюрьма и крупные штрафы

09.36 Четверг, 16 июня 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Парламент Японии принял закон, ужесточающий наказание за «онлайн-оскорбления», то есть травлю в интернете (кибербуллинг), пишет CNN.

В соответствии с поправкой к уголовному кодексу страны, которая вступит в силу этим летом, за оскорбления в сети предполагается наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года или штраф примерно в 2200 долларов США.

Сейчас в Японии за подобные нарушения также наказывают по действующему закону, однако значительно мягче: задерживают на срок менее 30 дней или назначают штраф в размере 75 долларов.

Законопроект вызвал споры в стране, противники утверждали, что он может помешать свободе слова и критике власти, сообщает CNN. В результате документ был принят только после того, как в него добавили положение, предписывающее пересмотреть закон через три года, «чтобы оценить его влияние на свободу выражения мнений».

Споры об ужесточении наказания за оскорбления в сети в Японии возникли после самоубийства 22-летней звезды реалити-шоу Ханы Кимуры в 2020 году. Сообщалось, что после одной из серий шоу она столкнулась с кибербуллингом в социальных сетях.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Любителя пьяной езды по улицам Краснотурьинска отправили в исправительный центр
08 июня 2022
Свердловчане до 23 лет смогут получать соцвыплаты, совмещая учебу и работу
07 июня 2022
После суда над «Вечерними ведомостями» в Екатеринбурге готовятся провести митинг в защиту свободы слова
09 июня 2022
Суд в Екатеринбурге досрочно разрешил выйти на свободу фотографу, убившему жену
15 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
09:48 Автоинспекторы обнаружили 700 нарушений в ходе рейда «Автобус» в Екатеринбурге
09:45 УФССП по Пермскому краю: получить информацию по исполнительному производству можно в личном кабинете на портале Госуслуг
09:21 Свердловчан предупредили о грозах и сильном ветре
20:57 В Краснотурьинске в ДТП тяжело пострадал ребёнок
20:47 Против молодой «лжеминёрши» из Тавды возбудили уголовное дело
20:25 Уральским художникам устроят в Екатеринбурге «Завтрак на траве»
19:19 Молодому екатеринбуржцу дали 11 лет «строгача» за убийство и угрозы
18:42 В Екатеринбурге задержали директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ
18:11 Музей истории Екатеринбурга устроит музыкальную экскурсию по городу
17:54 Более 4 тысяч проверок бизнеса отменили в Свердловской области
17:23 В Свердловской области в конце недели будет тепло, но дождливо
16:46 «Сабантуй» в Екатеринбурге пройдет в Преображенском парке
16:21 В Среднеуральске ищут пропавшего 95-летнего мужчину
15:54 Кристина Кошелева, Парнишка, Максим Свобода и ZOLOTO выступят на Ural Music Night
15:25 Еще на шести улицах Екатеринбурга запретят остановку транспорта
14:57 Суд в Екатеринбурге досрочно разрешил выйти на свободу фотографу, убившему жену
14:24 В Екатеринбурге перед судом предстанут два угонщика иномарок
14:15 Пермская ЦБК вместе с партнерами проводит лекции о раздельном сборе отходов
13:56 Еще 102 случая коронавируса подтвердили в Свердловской области
13:21 Чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию запустят уже в июне
12:52 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве прохожего у парка УрГУПС
12:50 В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции новой постановки оперы «Норма»
12:44 В Прикамье подозреваемого в грабеже задержали по горячим следам
12:35 Исследователи из Пермского Политеха нашли способ научить роботов говорить более эмоционально
12:23 Все природные пожары потушили в Свердловской области
Все новости
09:36 В Японии приняли закон, по которому за кибербуллинг грозит тюрьма и крупные штрафы
18:21 Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ограничивает перевозку камчатской красной икры
17:33 На жителя Нижнего Новгорода завели второе уголовное дело о «дискредитации ВС РФ»
16:34 Путин подписал Указ о мерах по сокращению площади лесных пожаров в РФ к 2030 году
15:55 IKEA продаст все четыре фабрики в России и сократит штат сотрудников
15:20 В Москве суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота», его обвиняют в мошенничестве
13:18 На Камчатке посещение природных парков для приезжих туристов будет платным
12:42 Медведев задался вопросом, «будет ли Украина существовать на карте мира через два года»
12:19 Дания и Канада урегулировали 50-летний спор о принадлежности острова Ганса
11:26 Вице-премьер Абрамченко сообщила о разработке российского аналога упаковки Tetra Pak
10:48 Лаврентьев: новая операция Турции на севере Сирии была бы «неразумным шагом»
10:06 YLE: в Финляндии решили демонтировать последний памятник Ленину
09:22 Глава СК РФ Бастрыкин обратил внимание на ликвидацию троллейбусной сети в Белгороде
18:08 Суд в Санкт-Петербурге отменил штраф замглавы ВООПИиК за «дискредитацию ВС РФ»
17:05 Адвокатам не сообщили, в какую именно колонию перевели Навального
16:15 ЕСПЧ признал закон «об иностранных агентах» нарушающим права человека
15:38 Папа Римский Франциск считает, что «объявлена третья мировая [Роскомнадзор]»
14:50 Наталья Поклонская сообщила, что стала советником генпрокурора РФ и прекращает ведение соцсетей
14:14 В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за безответственное обращение с животными
13:36 Россияне стали лидерами в покупках элитного жилья на Пхукете, обогнав китайцев
12:45 Губернатор Брянской области сообщил, что в результате обстрела села Займище ранены четыре человека
12:21 В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов
10:50 Член СПЧ Точенов: в России необходимо ввести «регулирование деятельности блогеров»
09:47 ЕС с 14 июня отключит от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ
09:13 На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка с применением минометов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK