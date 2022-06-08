В Японии приняли закон, по которому за кибербуллинг грозит тюрьма и крупные штрафы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Парламент Японии принял закон, ужесточающий наказание за «онлайн-оскорбления», то есть травлю в интернете (кибербуллинг), пишет CNN.
В соответствии с поправкой к уголовному кодексу страны, которая вступит в силу этим летом, за оскорбления в сети предполагается наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года или штраф примерно в 2200 долларов США.
Сейчас в Японии за подобные нарушения также наказывают по действующему закону, однако значительно мягче: задерживают на срок менее 30 дней или назначают штраф в размере 75 долларов.
Законопроект вызвал споры в стране, противники утверждали, что он может помешать свободе слова и критике власти, сообщает CNN. В результате документ был принят только после того, как в него добавили положение, предписывающее пересмотреть закон через три года, «чтобы оценить его влияние на свободу выражения мнений».
Споры об ужесточении наказания за оскорбления в сети в Японии возникли после самоубийства 22-летней звезды реалити-шоу Ханы Кимуры в 2020 году. Сообщалось, что после одной из серий шоу она столкнулась с кибербуллингом в социальных сетях.
В соответствии с поправкой к уголовному кодексу страны, которая вступит в силу этим летом, за оскорбления в сети предполагается наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года или штраф примерно в 2200 долларов США.
Сейчас в Японии за подобные нарушения также наказывают по действующему закону, однако значительно мягче: задерживают на срок менее 30 дней или назначают штраф в размере 75 долларов.
Законопроект вызвал споры в стране, противники утверждали, что он может помешать свободе слова и критике власти, сообщает CNN. В результате документ был принят только после того, как в него добавили положение, предписывающее пересмотреть закон через три года, «чтобы оценить его влияние на свободу выражения мнений».
Споры об ужесточении наказания за оскорбления в сети в Японии возникли после самоубийства 22-летней звезды реалити-шоу Ханы Кимуры в 2020 году. Сообщалось, что после одной из серий шоу она столкнулась с кибербуллингом в социальных сетях.
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