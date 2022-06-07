Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ограничивает перевозку камчатской красной икры
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект, в соответствии с которым объем перевозки красной икры с Камчатки в ручной клади ограничивается 10 кг.
Документ предполагает, что со дня вступления в силу этого закона по 1 августа 2025 года на территории Камчатского края будет проведен «эксперимент», который запретит физлицам вывозить с территории полуострова воздушным транспортом (в багаже или ручной клади) икру лососевых видов рыб непромышленного изготовления свыше 10 кг (на одного человека за один рейс).
При этом под икрой непромышленного изготовления понимается икра лососевых видов рыб без заводской упаковки с необходимой маркировкой.
Незаконный оборот водных биологических ресурсов и массовый вывоз икры с территории Камчатки в центральную часть России остается одной из наиболее актуальных проблем в рыбохозяйственной отрасли Камчатского края, пишут авторы законопроекта. «Отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку икры лососевой авиационным транспортом в личном багаже и (или) в ручной клади физических лиц, создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Документ предполагает, что со дня вступления в силу этого закона по 1 августа 2025 года на территории Камчатского края будет проведен «эксперимент», который запретит физлицам вывозить с территории полуострова воздушным транспортом (в багаже или ручной клади) икру лососевых видов рыб непромышленного изготовления свыше 10 кг (на одного человека за один рейс).
При этом под икрой непромышленного изготовления понимается икра лососевых видов рыб без заводской упаковки с необходимой маркировкой.
Незаконный оборот водных биологических ресурсов и массовый вывоз икры с территории Камчатки в центральную часть России остается одной из наиболее актуальных проблем в рыбохозяйственной отрасли Камчатского края, пишут авторы законопроекта. «Отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку икры лососевой авиационным транспортом в личном багаже и (или) в ручной клади физических лиц, создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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