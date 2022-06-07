Медведев задался вопросом, «будет ли Украина существовать на карте мира»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о поставках газа из США в Украину с отсроченной оплатой.
«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?», — написал Медведев в телеграм-канале.
Зампред Совета безопасности добавил, что «американцам уже всё равно».
«Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…», — заявил Медведев.
«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?», — написал Медведев в телеграм-канале.
Зампред Совета безопасности добавил, что «американцам уже всё равно».
«Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…», — заявил Медведев.
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