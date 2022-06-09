Дания и Канада урегулировали 50-летний спор о принадлежности острова Ганса
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Дания и Канада урегулировали давний территориальный спор о принадлежности острова Ганса, сообщает датское министерство иностранных дел.
Небольшой необитаемый остров площадью в 1,3 кв км будет разделен примерно пополам между Нунавут (канадская территория) и Гренландией (автономная территория в составе Дании).
Страны подписали договор о демаркации границ в проливе Нэрса в 1973 году, однако вопрос принадлежности острова Ганса согласовать не смогли. С 1984 года на острове ведется так называемая «война виски» (или «интеллигентная война»). Сначала там высадились канадские войска, установили флаг своей страны и оставили бутылку канадского виски. Позже остров посетили датские военные, заменили флаг на свой и оставили бутылку датского шнапса. С тех пор стороны поочередно посещали остров, меняли флаги и оставляли свои напитки (и по традиции распивали алкоголь, оставленный в качестве подарка «противоборствующей» стороной).
Совместная рабочая группа по решению островного вопроса была создана в 2018 году. Когда парламенты двух стран одобрят соглашение и документ вступит в силу, у Дании и Канады появится сухопутная граница.
Небольшой необитаемый остров площадью в 1,3 кв км будет разделен примерно пополам между Нунавут (канадская территория) и Гренландией (автономная территория в составе Дании).
Страны подписали договор о демаркации границ в проливе Нэрса в 1973 году, однако вопрос принадлежности острова Ганса согласовать не смогли. С 1984 года на острове ведется так называемая «война виски» (или «интеллигентная война»). Сначала там высадились канадские войска, установили флаг своей страны и оставили бутылку канадского виски. Позже остров посетили датские военные, заменили флаг на свой и оставили бутылку датского шнапса. С тех пор стороны поочередно посещали остров, меняли флаги и оставляли свои напитки (и по традиции распивали алкоголь, оставленный в качестве подарка «противоборствующей» стороной).
Совместная рабочая группа по решению островного вопроса была создана в 2018 году. Когда парламенты двух стран одобрят соглашение и документ вступит в силу, у Дании и Канады появится сухопутная граница.
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